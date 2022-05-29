Выпускные в Петербурге подорожали на 15-30%

Приближается пора школьных выпускных. Как сообщает сервис SuperJob на основе проведенного опроса, поход на выпускной в девятом классе в этом году обойдутся дороже на 30%. Петербургские родители в среднем потратят на них 10,5 тысяч рублей. По окончании 11 класса праздники выросли в цене на 15%. Средняя стоимость составляет 17,5 тысяч рублей.

12% окончивших девятый класс петербуржцев и 8% одиннадцатиклассников решили отказаться от выпускных. Одной из причин называют слишком большие расходы на их проведения.

Помимо оплаты самого праздника, немало нужно потратить и на сборы перед праздником. На платье для девушки в среднем уйдет от 12 до 17 тысяч рублей, костюм для юноши обойдется в сумму от 12 до 16 тысяч рублей. При этом 18% родителей мальчиков и 20% родителей девочке, окончивших девятый класс, не планируют покупать выпускникам особый наряд для торжества. В одиннадцатых классах доля таких несколько меньше: 17% у юношей и 10% у девушек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что перед выпускными в школах сняли ряд ковидных ограничений.