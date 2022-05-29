Адвокат рассказал, можно ли посадить синоптиков за неверный прогноз погоды

Прогнозы погоды в Петербурге нередко не сбываются. Промокшие до нитки горожане испытывают гнев и разочарование. Однако для давшего неверный прогноз специалиста могут наступить и более серьезные последствия.

Московский адвокат Александр Почуев рассказал изданию Neva.Today, что вопрос о привлечении синоптиков к ответственности за неверные прогнозы в последние десятилетия неоднократно поднимался на высшем уровне. Хотя на первый взгляд такое предложение звучит комично. Специалист даже вспомнил шутку о том, что синоптики придуманы для того, чтобы юристы на их фоне могли казаться серьезными людьми.

Призывы к введению ответственности для синоптиков часто звучат как первоапрельская шутка. Однако руководство МЧС и главы регионов неоднократно призывали создать институт ответственности дающих прогноз погоды чиновников.

По мнению эксперта, такая практика вполне оправдана. В частности, юридическая ответственность за некоторые инциденты, например, аварии, нередко наступает с учетом того, какие были погодные условия и учитывали ли их человек в своих действиях. Точность прогноза погоды влияет на работу многих сфер — сельского хозяйства, мореходства, военного дела.

Александр Почуев напомнил, что военный синоптик и ветеран Великой Отечественной Войны рассказывал какая ответственность могла грозить ему за неверный прогноз погоды. Если он привел к срыву военной операции, можно было угодить под трибунал.

Публичное распространение заведомо ложного прогноза об опасных погодных явлениях и в наше время является основанием для привлечение к ответственности по статье 207.1 УК РФ. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Если неверный прогноз причинил крупный ущерб и стал причиной смерти двух или более лиц, синоптика-чиновника также могут привлечь к ответственности по статье о халатности. Тогда срок может увеличиться до семи лет лишения свободы. Эксперт уточняет, что в современной судебной практике он подобных дел не обнаружил. Поэтому предложил правоприменителям сделать шаг вперед и начать привлекать к ответственности должностных лиц.

При этом в России уже существует гражданско-правовая практика ответственности за информирование населения о неблагоприятных погодных условиях. Люди получают СМС-сообщения. Их также могут попросить убрать припаркованные автомобили подальше от деревьев, чтобы снять с себя ответственность по возмещению причиненного ущерба.