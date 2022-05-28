Глава СК РФ навестил в Петербурге Владимира Ходырева

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Петербург с рабочим визитом. Как сообщили в ведомстве, он также навестил Владмиира Ходырева — почетного гражданина Петербурга.

Владимир Ходырев Родился в Сталинграде в 1930-м году и подростком участвовал в Сталинградской битве. Затем он был эвакуирован.

В Ленинграде Владимир Ходырев семь лет возглавлял исполком Ленгорсовета. В период, когда он стоял во главе ведомства, в городе открыли станции метро «Площадь Александра Невского-2», «Проспект Большевиков», «Пионерская», «Улица Дыбенко», «Рыбацкое», «Озерки», «Проспект Просвещения».

Александр Бастрыкин вручил почетному гражданину Петербурга медали «За высокую гражданственность» и «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе 50 петербургских депутатов попросили Александра Бастрыкина положить конец сносу исторических зданий в городе.