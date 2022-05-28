Эрмитажные коты отмечают свой праздник 28 мая

В субботу, 28 мая, в Петербурге не только проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В эту дату отмечается еще один праздник — День Эрмитажного кота. О важном для хвостатых сотрудников Эрмитажа празднике напомнил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Отмечается, что коты стали настоящим брендом Петербурга. А хвостатые хранители Эрмитажа напоминают не только котам, но и людям с какой преданностью, любовью и нежностью надо служить культуре.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге снова ограбили памятник коту Елисею.