Петербург получил мини-Выборг на День города

В честь 319-летия Петербурга Ленинградская область преподнесла соседу необычный подарок. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, презент представляют собой детскую площадку — миниатюрную копию города Выборга.

Александр Дрозденко подчеркнул, что дружба двух регионов проверена тяжелыми испытаниями. Петербург и Ленинградская область вместе преодолели блокаду и выстояли в Ленинградской битве. Сегодня два субъекта федерации продолжают сотрудничать в транспортной, экономической и инвестиционной сфере.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Аллее звезд возле Пушкинской площади заложили две новых именных звезды.