Определились победители и призеры международной олимпиады по математике «Формула Единства»/«Третье тысячелетие». Все они могут скачать дипломы победителей или сертификаты участников в личном кабинете сайта проекта «Формула Единства».

Олимпиада объединяет в себе два конкурса. Это проводимая с 2021 года олимпиада «Третье тысячелетие» и образовательная программа Фонда Эйлера «Формула Единства».

Свыше 5 тысяч школьников из 15 стран мира становятся участниками конкурса ежегодно. В данном формате олимпиада проходит с 2013/2014 учебного года. Её организует ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», а спонсором выступает ГК «Евроинвест».

Глава холдинга «Ероинвест» Андрей Березин ранее неоднократно подчеркивал необходимость притока интеллекта в бизнес, что будет способствовать его развитию. Бизнесмен уверен, что за интеллектуалами с капиталом и мозгами будущее, а успешность любого бизнеса также напрямую зависит от мозгов. Их концентрация позволяет достичь прорыва.

Развитие юных талантов в различных общественных сферах Петербурга Андрей Березин поддерживал и ранее. Помимо олимпиады в текущем году ГК «Евроинвест» является генеральным партнером конкурса «Звезда Прометея», проводимого Всемирным клубом петербуржцев.

В номинациях «Наука», «Журналистика» и «Спорт» подросткам 14-17 лет вручили наградные звезды из мельхиора и латуни. Их получили те, кто занял призовые места на различных олимпиадах и соревнованиях.

Андрей Березин выразил надежду, что нынешние победители конкурса в будущем смогут стать получателями грантов его фонда «Евровенчур» для реализации своих проектов.