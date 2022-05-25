На портале «МК в Питере» вышла статья, посвящённая тому, как малый бизнес справляется с кризисом

Новая реальность принесла немало вызовов для малого бизнеса. Сразу за пандемией мы столкнулись с санкциями. Несмотря на это, в России много бизнесменов, которые успешно справляются со всеми вызовами.

Татьяна Кельбас — одна из таких людей. Свой первый бизнес она открыла 11 лет назад, купив франшизу пекарни «Штолле». Сейчас у предпринимательницы своя сеть кафе-кондитерских и капсульный отель.

О вызовах, с которыми сталкиваются владельцы малых предприятий, своих принципах и жизненных установках, которые помогают ей вести дела, она рассказала в статье на портале «МК в Питере».

Выбор надёжного финансового партнёра - тоже важное решение для каждого бизнесмена. Татьяна работает со Сбером, который ко Дню предпринимателя подготовил ряд спецпредложений для клиентов. Партнёрами предложений выступили Газпромнефть, Мегафон и другие компании.