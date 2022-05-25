Формат ЕГЭ не планируют менять после отказа от Болонской системы

С выходом России из Болонской системы образования формат Единого государственного экзамена сохранят. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

Выпускники в этом году начинают сдавать ЕГЭ 26 мая. Как пишет Neva.Today, в Петербурге Роспотребнадзор отменил два коронавирусных ограничения на время сдачи экзамена.

Анзор Музаев отметил, что ведомство открыто к конструктивным предложениям по поводу экзаменов. Как пояснил чиновник, единый экзамен имеет единое содержание и дает равенство прав и возможность школьникам поступить в любой вуз страны. Этих прав никто не стремится лишить выпускников и их родителей.