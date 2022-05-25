Квотирование при трудоустройстве инвалидов введут и для филиалов компаний Петербурга

В Петербурге уточняют правила квотирования рабочих мест при трудоустройстве инвалидов. В Законодательном собрании города в первом чтении принят законопроект, вносящий в них коррективы.

Если на предприятии более 100 сотрудников, работодатель обязан трудоустроить 2,5% инвалидов от среднесписочной численности работников. Действующую норму теперь распространят и на филиалы и представительства иногородних компаний в Петербурге.

Соответственно, при расчете квоты для трудоустройства инвалидов, исходя из среднесписочной численности сотрудников предприятия в Петербурге, перестанут учитывать тех, кто занят в представительствах компании в других городах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за халатность при организации отдыха детей-инвалидов бывшей чиновнице выписали штраф в 15 тысяч рублей.