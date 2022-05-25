В Министерстве образования готовятся к выходу из Болонской системы

Министр науки и образования Валерий Фальков подтвердил готовность России к выходу из Болонской системы образования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Необходимость выхода из Болонской системы в Министерстве образования и науки объяснили планами по созданию собственной российской образовательной системы. В процессе, помимо Минобра, примет участие и Министерство просвещения.

Главной целью новой системы, по мнению Валерия Фалькова, должно стать создание условия для максимального использования студентами открывающихся возможностей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что две третий россиян выступили за отказ от магистратуры и бакалавриата в стране. Против отказа от двухступенчатой системы образования высказался каждый десятый.