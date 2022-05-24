В российских вузах предлагается установить единый формат преподавания истории с закрепленным количеством обязательных часов преподавания. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступило Министерство образования и науки.

Не только в учебе, но и в условиях проживания студентов в скором времени возможны изменения. Как сообщают «Спортивные Советы», на капитальный ремонт студенческих общежитий выделено 3 миллиарда рублей.

Проект приказа о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования в части преподавания истории в вузах разработан по итогам заседаний межведомственной комиссии по историческому просвещению. На бакалавриате и специалитете модуль «История России» планируется преподавать в объеме не менее четырех зачетных модулей. Таким образом студенты будут изучать данный предмет примерно 144 академических часа.