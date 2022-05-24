Замечательным, культурным и пасмурным назвали Петербург жители других регионов

Накануне Дня рождения Петербурга жителей других регионов России спросили, что они думают о Северной столице. Результаты опроса опубликовал проводивший исследование сервис SuperJob. В нем приняли участие 1600 человек из 395 городов.

19% назвали Петербург замечательным городом и отметили живущих в нем доброжелательных людей. Для 11% Петербург — прежде всего культурная столица. Третьими по популярности оказались варианты, связанные с дождями и облачностью, туманами и грустью. За них проголосовали 9% опрошенных.

По 7% ассоциируют город с Петром I, архитектурой и историей. 4% покорили петербургские мосты. 3% отдали свои голоса за Неву, белые ночи, Северную столицу России, Родину и Ленинград. 9% затруднились ответить.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы поделились мнением о дизайне городских заборов.