В Минпромторге рассказали, как россияне предложили назвать McDonald’s

В четверг, 19 мая, Министерство промышленности и торговли, запустило в своем посте в Telegram флешмоб. В министерстве предложили желающим придумать новое название, под которым в России могли бы открыться заведения сети McDonald’s.

Спустя сутки сбор предложений был завершен. Всех участников поблагодарили за креатив.

Пользователи предложили варианты на основе созвучия с прежним названием. Например, «ВкусМак» и «РашенМак». Был предложен даже вариант названия «ПутинМак».

Другие при выборе варианта наименования отталкивались от страны происхождения. Один из пользователей предложил имя «Гудбай Америка». Подчеркнуто русским название новой сети также увидели довольно много пользователей. В комментариях часто появлялись варианты вроде «Колобок» и «Расстегай». Также были предложены «Булкомяс», «Альтбургер» и «Быстроед».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что McDonald’s решил продать бизнес в России.