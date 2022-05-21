Комиссия по садоводству появилась в Правительстве РФ

При Правительстве России будет работать специальная комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества. Как сообщается на сайте кабинета министров, соответствующее распоряжение уже подписал вице-премьер Михаил Мишустин.

Новая комиссия под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко будет собираться не реже одного раза в полгода. Участие в заседаниях будут принимать представители общественных объединений садоводов, региональных и федеральных властей.

В круг вопросов, решением которых займется комиссия, будут входить дороги и инфраструктура садовых участков, а также экологические проблемы. Рассмотрит она и нюансы прав граждан, связанных с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов.

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