Программа социального контракта продолжает помогать петербуржцам

Петербуржцы могут воспользоваться программой социального контракта, если попали в трудную жизненную ситуацию. Она функционирует в городе уже второй год.

Эта мера поддержки призвана помогать одиноким и семейным горожанам, чей среднедушевой доход ниже городского прожиточного минимума по независящим от них причинам. С его помощью петербуржцы могут преодолеть сложную жизненную ситуацию: найти работу или развивать свой бизнес.

Социальный контракт можно заключить в отделе социальной защиты населения. Подписавший его может получать ежемесячные выплаты или единовременно до 250 тысяч рублей.

Петербурженка Юлия Шебико рассказывает, что ей заключенный с городом социальный контракт помог встать на ноги. Бухгалтерская компания, в которой она работала, закрылась во время пандемии.

Девушка отметила, что кризис стал для неё отправной точкой и после заключения социального контракта она открыла ИП. Теперь Юлия консультирует клиентов и оказывает им бухгалтерские услуги.

Социальный контракт заключают человек, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума, и местный орган социальной защиты. Получая помощь от региона, нуждающийся берет на себя обязательство найти работу или пройти обучение и открыть свое дело.