Летние лагеря посетят почти 102 тысяч петербургских школьников

Отдохнуть в летних оздоровительных лагерях в приближающемся летнем сезоне смогут почти 102 тысячи юных петербуржцев. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», школьники не только поедут в загородные лагеря, но и будут посещать городские лагеря дневного пребывания.

Начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи комитета по образованию Петербурга Кира Остапенко пояснила, что на поездки школьников в загородные лагеря родителям было предоставлено свыше 50 тысяч сертификатов. Представители льготных категорий получили свыше 20 тысяч путевок. Городские лагеря для отдыха своих детей выбрали 22 тысячи родителей.

Отмечается, что связанные с коронавирусом ограничения в Петербурге по-прежнему действуют в сфере организации детского отдыха. Ими регламентированы организация питания и доставки детей в лагерь, массовых мероприятий. Последние могут проходить только на открытом воздухе, в помещениях их проводить запрещено.