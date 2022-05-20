Петербуржцам второй год оказывают помощь по социальному контракту

Программа государственной помощи на основе социального контракта действует в Петербурге уже второй год. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в рамках контракта власти помогают попавшим в сложную жизненную ситуацию горожанам найти работу или создать собственный бизнес.

Социальный контракт заключить могут как семьи, так и одинокие петербуржцы. Обязательным условием для его заключения является среднедушевой доход, который должен быть ниже установленного в городе прожиточного минимума.

Город оказывает попавшим в сложную ситуацию гражданам помощь как в виде ежемесячных выплат, так и в виде единовременной выплаты, сумма котором может достигать 250 тысяч рублей.

Чтобы оформить социальный контракт, нуждающимся в его заключении петербуржцам нужно обращаться в районные отделы социальной защиты.