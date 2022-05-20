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Допандемийный уровень шума достигнут в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Петербуржцы вернулись к отдыху, который они предпочитали до пандемии. Этому способствовало снятие наиболее строгих коронавирусных ограничений. При этом ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти получило полномочия выписывать штрафы наиболее шумно отдыхающим или работающим горожанам.

На уровень шума в Северной столице нововведение похоже не оказало существенного влияния. Как пишет Neva.Today, количество жалоб на шумных соседей ежедневно исчисляется десятками. Горожан беспокоят детский визг, собачий лай, ремонты, крики и громкая музыка.

Некоторые соседи перед обращением в полицию предпринимают попытки установить тишину самостоятельно и отправляются поговорить с соседями. Для жителя города Светогорск в Выборгском районе Ленинградской области такая беседа закончилась ударом битой по руке от шумного соседа. После этого мужчина все же обратился в полицию.

Шум в квартире соседей иногда сигнализирует и о более серьезных нарушениях. В Альпийском переулке мужчина заглянул в такое жилище. Внутри оказалась женщина под воздействием наркотиков и её бывший муж, а также малолетняя дочь в слезах. Увидев пакет с непонятным порошком и стеклянные колбы, неравнодушный сосед вызвал полицию.

Еще одним традиционным источником шума в Петербурге служат заведений общепита. Громкая музыка из такой точки в поселке Новогорелово сильно отравляет жизнь местных жителей, а проживающие на петербургских улицах Рубинштейна и Думской уже устали жаловаться в полицию на слишком шумные заведения.

Теплая погода традиционно превращает в источники шума и скамейки под окнами, на которых устраиваются трудные подростки и любители распития спиртных напитков на ночь глядя. Шумовым фоном таких посиделок обычно становятся крики и нецензурная брань, а также музыка и громкий смех.

5 марта 2022 года полномочия по контролю закона о тишине» в Петербурге были переданы Смольным полиции. Теперь полицейские вправе самостоятельно выписывать штрафы за его нарушение. Для физических лиц штраф составит 5 тысяч рублей, должностные лица заплатят 50 тысяч, а юридические лица — до 1 миллиона рублей.

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