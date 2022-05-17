Петербуржцы позвонили в службу «122» 10 миллионов раз

За время своей работы петербургская служба «122» приняла 10 миллионов обращений. Как сообщили в пресс-службе администрации города, служба работает для горожан уже третий год. С начала текущего года в неё обратились уже более 4 миллионов раз.

Петербуржцы обращаются в службу для получения медицинских услуг и консультаицй по социально-бытовым вопросам. Позвонить по номеру «122» можно круглосуточно и бесплатно на территории Санкт-Петербурга.

В Смольном напомнили, что звонки принимаются и за пределами административных границ города. Позвонить можно по телефону: (812) 246-5-122.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к марту петербуржцы позвонили по номеру «122» свыше 3 миллионов раз.