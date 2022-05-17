Петербургские педофилы активизировались

В Петербурге в мае замечен всплеск активности педофилов. Заявлениея в полицию от родителей пострадавших несовершеннолетних поступают в полицию практически ежедневно. Как пишет Neva.Today, иногда к правоохранителям обращаются и сами пострадавшие.

Педофилы используют разные способы найти своих жертв. Они пристают к несовершеннолетним у школ и в парадных, некоторые подждидают подростков в социальных сетях.

15 мая в Невском районе произошел очередной случай. Мужчина несколько раз коснулся ягодиц школьницы, когда та шла по улице с мамой. Тогда все списали на случайность.

Вскоре тот же мужчина подошел к девочке уже когда та шла по улице одна. Он снова начал трогать школьницу за ягодицы. Девочка возмутилась, но извращенец лишь усмехнулся. Тогда пострадавшая позвонила маме и пошла домой. Однако во двор за ней пришел все тот же мужчина. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность столь насточивого педофила.

Похожие случаи произошли возле школ сразу в трех районах города: Кронштадтском, Московском и Красногвардейском. Выходящих с занятий школьниц ждали извращенцы, которые демонстрировали им свои половые органы.

Еще одного любителя подобноготзанятия заметили девушки на станции метро «Улица Дыбенко». Над мужчиной они посмеялись и сняли происходящее на видео. В Центральном районе извращенца удалось задержать благодаря бдительность восьмиклассницы. Девушка заметила в саду Сан-Гали мужчину, который удовлетворяет себя, глядя на детей. Школьница позвонила в полицию и мужчину быстро увезли в отдел.

В поисках возможных жертв педофилы активно используют и социальные сети. Возраст потенциальных собеседниц их нисколько не смущает. Самой младшей девочке в такой беседе предложили встречу, когда той совсем недавно исполнилось десять лет.

Советы родителям о том, как обезопасить детей в такой ситуации, дала детский психолог Наталья Картавых. Она рекомендовала не ругать детей, а всегда прислушиваться к ним. В таких ситуациях ксамым печальным последствиям ведет родительское равнодушие.

Как отметила психолог, если ребенок столкнулся с проблемами, важно помочь ему найти выход. Обсуждать, что случилось и как этого избежать в будущем, стоит только тогда, когда ребенок успокоился и готов слушать родителя. Чтобы обойтись без родительских нотаций, стоит помнить, что ребенок еще с таким не сталкивался. Он растерян. Не стоит критиковать и стыдить его, усиливая чувство вины. Если это соблюдать, ребденок в сложных ситуациях будет обращаться за помощью к родителям. В противном случае он может скрывать проблему и искать поддержку у других людей — иногда даже у первого встречного.