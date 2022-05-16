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Байкеры порадовали детей из Мгинской школы-интерната

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© Фото: Сити 78

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В эту субботу, 14 мая, во Мгинской школе-интернате для детей с нарушениями зрения прошло важное мероприятие: более 60 байкеров приехали к воспитанникам школы, чтобы покатать их на мотоциклах.

Уже 10 лет руководитель БФ "БлагоДаря" Елена Гаенко организовывает поездки мотоциклистов Петербурга к своим подопечным из школы-интерната. Большой дружной командой дважды в год с подарками и отличным настроением байкеры приезжают в гости к детям, которые их с нетерпением ждут.

По традиции мотоциклисты устроили субботник на территории школы: переносили тяжести, копали, корчевали, красили — словом, делали тяжелую, но необходимую детскому учреждению работу.

Обязательной частью мероприятия стали спортивные состязания, в которых участвуют смешанные команды байкеров и детей, и футбол, где байкеры играют против ребят. После работы и активных занятий неизменная часть встречи — фирменный борщ с пирожками.

Ну а главное и самое любимое детьми событие дня — это "мотопокатушки". Мотоциклисты с ветерком прокатили детей на своих железных конях, безусловно, во всей необходимой для безопасности экипировке.

Дети тоже подготовились к долгожданной встрече: организовали замечательный концерт, от души выступали и дарили гостям положительные эмоции.

Почетными гостями мероприятия в этот раз стали друзья фонда "БлагоДаря": депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Моренков, председатель совета директоров ХК "Сити 78" (КП “Резиденция у озера”) Руслан Гайсин и другие известные мотоциклисты города. Так, в честь 10-летия благотворительного проекта при поддержке депутата Сергея Моренкова была высажена аллея и установлена памятная табличка, а на средства Руслана Гайсина — обустроена игровая детская площадка.

Самые заслуженные мотоциклисты, которые из года в год приезжают к детям, получили в подарок именные футболки с логотипом фонда "Благодаря". Безопасное прохождение мотоколонны до школы-интерната обеспечила "Отсечка R.M.S." (Road Moto Safety).

"Для счастья, как выяснилось, надо немного, но такие дни, как этот, станут опорой в самые тяжелые моменты жизни и для детей интерната, и для взрослых, которые дарили эту радость детям", — говорит Елена Гаенко.

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