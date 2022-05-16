Последние звонки прозвенят в школах Петербурга в начале следующей недели

Петербургские школы проведут последние звонки с 23 по 25 мая. Как сообщии в пресс-службе комитета по образованию, администрация каждого учебного заведения сможет самостоятельно выбрать дату с учетом проведения итоговой аттестации.

Отмечается, что в этом году последние звонки в петербургских школах пройдут в традиционном очном формате. В 2021 году праздник для нескольких классов одновременно можно было проводить только на улице.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что очное проведение последних звонков рекомендовало школам Министерство просвещения. В традиционном формате в это году состоятся и выпускные вечера, которые школам России рекомендовано провести 25 июня.