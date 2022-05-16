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Ситуация в мире повысила миролюбивость петербургских бизнесменов

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© Фото: pixabay.com

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Петербургские юристы разошлись во мнениях о влиянии ситуации в мире на рост числа конфликтов между петербургскими предпринимателями. Как пишет Neva.Today, адвокат адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрей Тындик не только ометил возросший уровень конфликтности, но и связал его с санкциями и прочими экономическими трудностями, из-за которых возникают просрочки и задолженности. Эксперт пояснил, что в текущей ситуации осложнилось исполнение обязательств по договорам.

Управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс» Екатерина Михальская не видит роста числа судебных разбирательств в связи с текущей ситуацией. Нет роста ни количеств исков, ни числа банкротств. Как подчеркнула эксперт, все стараются не совершать «резких движений».

Адвокат бюро Санкт-Петербурга «Q&A» Станислав Бобков подтвердил, что резкого роста числа конфликтов в бизнесе не наблюдается. При этом уход иностранных компании принес российским предпринимателям целый ряд проблем. В результате выросло количество просроченных платежей и неисполненных обязательств, а кредиторы вынуждены принимать более активные меря для взыскания задолженности. Как уточнил эксперт, все эти явяления являются обычными спутниками кризиса.

Все юристы сошлись в одном: нынешняя ситуация заставляет предпринимателей становится антихрупкими. Поэтому при наличии хотя бы небольшой возможности не доводить дело до суда стороны в большинстве случаев предпочитают догововариваться.

Андрей Тындик отметил, что даже в суде многие понимают, что в сложившейся ситуации виноват не их контрагент. Екатерина Михальская подтвердила, что люди стремятся договориться и максимально идти навстречу друг другу, особенно в связанных с иностранными инвесторами сферах бизнеса. Впрочем к консенсусу все же удается прийти не всегда.

Экперт сама с интересом наблюдает за развитием ситуации и отмечает, что она может изменится в дальнейшем, когда экономические обстоятельства все же вынудят стороны не избегать открытых конфликтов. Поэтому на апдейт ситуации, по её мнению, стоит взглянуть примерно через полгода.

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