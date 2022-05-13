Покурить в Пулково теперь можно в специальной комнате

В петербургском аэропорту «Пулково» открылась курительная комната. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, она находится на третьем этаже во дворике ресторана BUD «Бургер».

Новая курительная комната соответствует всем требованиям и нормам, которые предъявляются к помещениям данного типа. В ней есть мощная система вентиляции, а о возможных задымлениях в случае их возникновения оповестит специальная система.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что второй терминал в аэропорту «Пулково» появится после полного восстановления пассажиропотока. Пока его значения не достигли уровня допандемийного 2019-го года.