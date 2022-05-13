В прокуратуре Петербурга рассказали, как отличить фиктивный брак от настоящего

Новости о разводе заключивших фиктивный брак петербуржцев можно увидеть нередко. В многих случаях один из супругов действительно живет в Петербурге, а вот второй является мигрантом. На брак его толкает желание получить российское гражданство. Иногда можно столкнуться и с другими причинами, побуждающими горожан в заключению нелегальных браков.

Как пишет Neva.Today, выявление фиктивных браков в Петербурге находится в компетенции прокуратуры. Для начала проверки требуется информация о том, что пара заключила брак не с целью создания семьи. В ходе проверки данные сведения могут подтвердиться. В этом случае данный брак признают недействительным по части 1 статьи 27 Семейного кодекса РФ.

Недавно сотрудникам петербургской прокуратуры пришлось проверить на крепость чувства новоиспеченной супружеской пары: петербурженки и гражданина Узбекситана. В итоге выяснилось, что женщина получила за фиктивный брак вознаграждение в 30 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что супруга постоянно проживала с мамой. Своего мужа она видела только в ЗАГСе и больше с ним не встречалась. Да и сама встреча не была случайной. Будущих «супругов» познакомил посредник, который оказывает мигрантам помощь в заключении фиктивных браков в России. В итоге суд рассмотрел заявление прокурора и признал данный брак недействительным.

В прокуратуре разъяснили, что брак могут признать недействительным, если между заключившими его лицами не возникли семейные отношения. Новоиспеченные супруги не ведут совместное хозяйство, не проживают вместе, не оказывают друг другу материальной поддержки, а также не заботятся друг о друге.

Прокуратуру могут особенно насторожить большая разница в возрасте между супругами, раздельное проживание и отсутствие признаков ведения совместного хозяйства, а также неосведомленность родственников пары о факте и дате заключения брака.

Во время проверки сотрудники прокуратуры опрашивают супругов как совместно, так и по отдельности, выясняют детали знакомства и принятия решения о заключении брака, а также совместной жизни.

Если суд признал брак недействительным, в отношении него не действуют предусмотренные Семейным кодексом РФ права и обязанности супругов. Если у них есть совместное имущество, то оно делится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ о долевой собственности.

Если права добросовестного супруга нарушены такого рода браком, суд может сохранить за ним право получения содержания от другой стороны. В этом случае брачный договор может быть признан действительным.