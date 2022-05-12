В комитете по энергетике Петербурга пока не знают, когда отключат отопление

Петербургский комитет по энергетике пока не называет конкретных сроков отключения отопления в городе. Об этом сообщает «Мойка78».

В ведомстве уточнили, что для отключения отопления среднесуточная температура воздуха должна в течение пяти дней превышать +8 градусов. Однако после 15 мая в Петербурге возможно похолодание, поэтом отопление в домах пока не отключают.

В Ленинградской области батареи в домах будут остывать поэтапно. Как пишет Neva.Today, там перешли в режим периодического протапливания.

В Петербурге же, как уточнили, теплоснабжение домов в настоящее время осуществляется на минимальных параметрах. Регулировать подачу тепла могут и сами управляющие компании. Например, его требуется меньше, если дом находится на солнечной стороне.