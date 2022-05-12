Петербуржцам рассказали, кому вручат памятный знак «350 лет Петру Великому»

Новый памятный знак, посвященный 350-летию Петра Великого, учрежден в Петербурге. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», распоряжение о его создании уже подписано.

Новым знаком будут награждать за достижения в профессиональной и общественной деятельности. Вместе с ним награждаемый получит удостоверение и набор медалей, посвященных юбилею Петра Первого.

Круглый знак «350 лет Петру Великому» будет иметь диаметр 32 миллиметра. Его лицевую сторону украсят портретом императора. На обороте разместят очертания Петропавловской крепости в окружении лавровых ветвей.