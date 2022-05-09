Житель блокадного Ленинграда выстрелил из орудия в Петропавловской крепости 9 мая

Традиционный полуденный выстрел из орудия с Нарышкина бастион Петропавловской крепости 9 мая посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», выстрел произвел житель блокадного Ленинграда Виталий Ребров.

Ветеран военной службы и капитан первого ранга в отставке Виталий Ребров участвовал в ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на городских вокзалах, в электричка и поездах дальнего следования в полдень был дан «Гудок Победы». Так город присоединился к общероссийской акции.