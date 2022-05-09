Участники «Бессмертного полка» собираются в центре Петербурга

В Петербурге готовится к старту шествие «Бессмертного полка». Участники начали собираться в центре города еще в 13:00.

Местом сбора участников шествия объявлена площадь Александра Невского, где сбор идет с 13:00. В 10:00 в Петербурге прошел традиционный Парад Победы. Как пишет «МК в Питере», в этом году парад прошел без воздушной части.

Колонна «Бесмертного полка» будет формироваться до 14:30 на участке Невского проспекта между площадью Александра Невского и пересечением с Суворовским проспектом. Старт шествия намечен на 15:00. Участники пронесут портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной Войне, от площади Восстания до Дворцовой площади.