Прямую трансляцию «Бессмертного полка» покажет телеканал «Санкт-Петербург»

Шествие «Бессмертного полка», которое пройдет в Северной столице 9 мая, покажет в прямом эфире телеканал «Санкт-Петербург». Как сообщили на канале, увидеть его можно будет не только в эфире, но и в социальных сетях. Наблюдать за мероприятием петербуржцы смогут в режиме онлайн.

Участники шествия начнут собираться в 13:00 на площади Александра Невского. Колонна будущего шествия будет формироваться от этой точки до пересечения Невского проспекта с Суворовским до 14:30. В 15:00 участники «Бессмертного полка» поййдут от площади Восстания до Дворцовой площади.

«Бессмертный полк» традиционно собирает в свои ряды жителей разных городов, которые 9 мая проходят по улицам с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной Войне.