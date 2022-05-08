В честь Дня Победы Петербург украсили световыми проекциями

В Петербурге появилось сразу несколько световых инсталляций, посвященных приближающемуся Дню победы. Как сообщил своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, на здании Российской национальной билиотеке на Московском проспекте появились силуэту летящих журавлей, а также даты начала и окончания Великой Отечественной Войны.

На Шпалерной, 44 можно увидеть историческую фотографию горожан и красноамрейцев у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады. На Московском, 91 разместили фотографию дружинниц. На на 8-й линии В. О, до №85, литера А появилась проекцияф фотографии 1958-го года «Салют в честь 41-й годовщины Октября в Ленинграде».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Дворцовый мост украсит праздничная подсветка вечером 9 мая.