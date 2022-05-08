На проспекте Металлистов устроили персональный парад для ветерана ВОВ

Медицинскую сестру Великой Отечественной Войны Веру Кузьмину поздравили с приближающимся Днем Победы персональным парадом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Курсанты Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ собрались во дворе на прсопекте Металлистов, где прошли торжественным маршем под Андреевским флагом. Духовой оркест исполнил песни военных лет.

Вера Кузьмина — ветеран подразделений особого риска и подполковник медицинской службы в отставке. В Великой Отечественной Войне она участвовала с первого до последнего дня. А после неё до 1961-го года работала военным врачом. Участвовала в битве за Сталинград, награждена тремя орденами Красной звезды.

Ветеран рассказала, что День Победы — самый дорогой для неё праздник. Дочь Веры Кузьминой Анна отметила, что все 77 лет со Дня Победы женщина неизменно участвует в парадах. Сначала Вера Кузьмина ходила по Невскому проспекту пешком, потом ездила на машине военных лет, а в завтрашнем празднике примет участие в качестве зрителя на трибуне.

На матче «Зенит» - «Химки» Вера Кузьмина совершила символический удар перед стартовым свистком. За «Зенит» она болеет очень давно, а через полтора месяца отметит свое столетие.