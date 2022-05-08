В МВД рассказали о среднестатистическом преступнике

За первые три месяца 2022 года в России было совершено почти 212 тысяч преступлениий. МВД опубликовало данные по задержанным за противоправные действия. Об этом сообщает ТАСС.

В 65% случаях преступления совершали не имеющие источника дохода. В 57% на противоправные действия шли те, кто уже совершал их ранее. Состояние алкогольного опьянение злоумышленника было зарегистрировано в каждом третьем совершаемом преступлении.

Только каждое шестрое преступление в России было совершено женщинами. Мужчины по-прежнему составляют подавляющее большинство правонарушителей. В каждом 24-м случае закон в России преступили граждане иностранных государств.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за время пандемии в Петербурге приговорили к пожизненному заключению трех человек.