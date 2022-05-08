На стрелке Васильевского острова исполнили вальс Победы

В Петербурге уже начались мероприятия в преддверии 77-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на стрелке Васильевского острова молодежь исполнила вальс Победы.

Танец исполняли под песню «Ах, эти тучи в голубом» и снимали на видео. В ролике также появились кадры с Витебского вокзала, на котором воссоздали встречу возвращающихся с фронта советских солдат. Они предваряли танец на стрелке Васильевского острова.

Участники вальса Победы назвали целью акции почтить память о временах Великой Отечественной войны и отразить единство поколений.

Тематические торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Петербурге запланированы 8 и 9 мая.