В петербургских школах и детских садах усилят контроль пропуска после трагедии в Ульяновске

В петербургских школах и детских садах пройдет внепалновая проверка систем безопасности и работы охраны. Об этом сообщают «Невские Новости», ссылаясь пресс-службу комитета по образованию города.

В ведомстве уточнили, что системы безопасности в петербургских школах дооснащают и заменяют вышедшие из строя элементы на ежегодной основе. За 2021 год на эти цели было выделено более 5 миллиардов рублей.

Директорам школ нередко приходится сталкиваться и с другими сложностями, касающимися безопасности учеников. Как сообщает ALLNW, в директор школы-интерната сообщил в полицию, что одну из воспитанниц совращал её отчим.

В 662 школах и в 969 детских садах Петербурга установлена система видеонаблюдения. В 603 школах устновлены турникеты. Из 1052 детских садов Петербурга доофонов нет только в 23 учреждениях.