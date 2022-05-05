Петербургский суд увидел запретное в клипе Инстасамки

Кировский районный суд запретил распространение клипа исполнительницы Инстасамка. Соответствущее решение было вынесено по иску военной прокуратуры гарнизона города.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд усмотрел в клипе пропаганда философии «воров в законе» и тюремных понятий. Также в видео использовалась нецензурная лексика.

В итоге судом установлено, что клип содержит информацию и изображения, пропогандирующие противоправное поведение. Одновременно к распространению был запрещен клип исполнителя Димы Князя под названием «По ту сторону закона».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что солист группы «Любэ» Николай Расторгуев обвинил в плагиате певицу Бейонсе. В результате в сети появился клип, состоящий из фрагментов обеих песен.