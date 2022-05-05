800 тысяч георгиевских лент раздадут петербуржцам 6 и 7 мая

Раздача георгиевских лент в Петербурге будет проходить 6 и 7 мая. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», всего для раздачи подготовили 800 тысяч лент.

Получить свою ленточку можно будт на любой станции метро, а также в Колпино, Ломоносове, Кронштадте, Сестрорецке и Зеленогорске. Раздавать их будут в районных администрациях, в МФЦ, в почтовых отделениях и Петроэлектросбыте.

Ранее георгиевскую ленту в России предложили приравнять к символам воинской славы. Соответствующий законопроект предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за публичное осквернение символа.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале отметил, что георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.