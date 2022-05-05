Гигантский флаг на петербургской дамбе развернули более 150 человек

Петербургский комплекс защитных сооружений в среду, 4 мая, провел акцию «Символы Победы», которую приурочили к приближающемуся празднику. Как сообщили в в Telegram-канале КЗС, на дамбе развернули огромный триколор размером 20 на 40 метров.

В акции приняли участие более 150 человек. Они развернули огромное полотнище под музыку в исполнении Концертного оркестра Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ.

Генеральный директор КЗС Борис Дайтер отметил, что её главная идея состоит в

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00. Участники пройдут от площади Александра Невского до Дворцовой площади.