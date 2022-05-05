Клиника в Петербурге заработала миллионы на кастрации бездомных котов

Значительная часть контрактов на отлов и кастрацию бездомных котов в Петербурге заключается с ветеринарной клиникой имени Айвэна Филлмора, которой руководит Юрий Микитюк. Как пишет Neva.Today, всего медицинское учреждение заключило с администрациями города и районов Ленинградской области 105 контрактов за десять лет.

Контракты предусматривают не только кастрацию котов, но также отлов, мечение, утилизацию трупов и транспортировку бездомных животных. 25 апреля 2022 года с клиникой заключен очередной контракт на 5 448 902 рублей. Заказчиком является Управление Ветеринарии Санкт-Петербурга. Затраты на отлов, кастрацию, вакцинацию против бешенства и постановку электронных меток в документе оцениваются в 2900 рублей.

Еще одним регулярным заказчиком клиник является Комитет по благоустройству Петербурга. Три контракта на анлогичные услуги были закллючены за прошлый год. Их общая сумма превышает 36 миллионов рублей. Из этой суммы 13 и 17 миллионов рублей были выделены отлов животных и размещение их в приюты. Еще 6,6 миллиона ушло на утилизацию оставленных животными биологических отходов.

Частыми заказчиками клиники также выступают различные ведомства в Ленинградской области. Контракты на отлов бездомных животных в текущем году уже заключили Кингисеппский, Лужский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Гатчинский, Сланцевский и Всеволожский районы. Общая стоимость работ оценивается в 20 миллионов рублей.