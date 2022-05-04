«Невестка» лишила петербурженку 900 тысяч рублей

85-летняя пететбурженка стала жертвой мошенников. Проживающая на проспекте Энгельса женщина сообщила полицейским, что на её домашний телефон позвонила женщина, представившаяся невесткой. Она сообщила, что стала виновницей ДТП и попросила 900 тысяч рублей, чтобы избежать уголовного преследования.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», пенсионерка вынесла требуемую сумму на лестничную площадку. Там её забрал мужчина.

Наказания за подобные преступления в отношении пожилых людей в России в ближайшее время могут ужесточить. Об этом пишут Спортивные Советы.

Полиция изъяла видеозапись с камеры виеонаблюдения у парадной, где проживает пострадавшая. Мошенников объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело.