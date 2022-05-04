Угрожавшие охраннику и студентам петербургского колледжа ножом отправятся в колонию

В Петербурге суд рассмотрел дело двух молодых людей, которые 28 сентября 2021 года ецензурно высказывались в отношении студентов и охранника педагогического колледжа. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга, сотруднику охраны они угрожали убийством. У последнего были основания воспринять их слова абсолютно серьезно: один из молодых людей достал нож и размахивал им в сторону охранника.

Нож использовал и петербуржец, который подозревается в убийстве жителя Москвы. Как сообщает «МК в Питере», предварительной причиной убийства называют ревность.

Дебоширов из педагогического колледжа суд признал виновными. Один из них проведет в колонии особого режима пять лет, а другой — 2,5 года.