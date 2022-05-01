Поиск массовки в «Бессмертный полк» Петербурга оказался фейком

Объявление о том, что на традиционную акцию «Бессмертный полк» в Петербурге ищут оплачиваемую массовку признали фейком. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперты сайта войнасфейками.рф нашли в тексте объявления немало логических несоответствий. В частности, участникам сказано собраться в центре Петербурга, что весьма размыто. Однако уже известно, что местом шествия «Бессмертного полка», как и в предыдущие годы будет Невский проспект.

Авторы объявления также пообщели участникам ежедневные выплаты на карту. Однако шествие «Бессмертного полка» пройдет только один раз — 9 мая.

В этом году, в отличие от предыдущего, в Петербурге акцию проведут в традиционном очном формате.