Более 7 млрд рублей штрафов с Google взыщут через суд

За неудаление запрещенной в России информации IT-компании Google было назначено 7,2 млрд рублей штрафов. Взыскать их судебные приставы планируют через суд.
Согласно данным банка данных исполнительных производств ФССП, исполнительное производство возбуждено 29 апреля на основании решения Таганского суда Москвы.
Google решением суда была признана виновной статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. В семь миллиардов оценено неудаление контента с платформы YouTube.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России планируется запустить отечественный аналог Google Play. Работы по его разработке начались с момента возникновения риска отключения российских пользователей от зарубежных платформ.