Более 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной Войны умерли в Петербурге за год

В Петербурге проживают более 65 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Такие цифры по состоянию на апрель текущего года публикуют Невские Новости, ссылаясь на пресс-службу комитета по социальной политике Петербурга.

По состоянию на апрель прошлого года в Петербурге жили более 78 тысяч тысяч ветеранов. Таким образом, за год Северная столица потеряла более 12 тысяч ветеранов. Из ныне живущих в Петербурге ветеранов войны 54,8 имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда». В Северной столице живут 2,7 тысяч участников боевых действий и 8 тысяч труженников тыла.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на выплаты ветеранам в Петербурге выделят более миллиарда рублей.