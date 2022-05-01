13 дней отдыха ждут петербуржцев в мае

Две короткие рабочие недели, а также продолжительные выходные ждут петербуржцев в мае. Как сообщает Neva.Today, при пятидневной рабочей неделе дна отдых будет отведено 13 дней. Отдохнуть дольше обычного удастся по случаю 1 и 9 мая. В первом случае петербуржцы отдыхают с 30 апреля по 3 мая, а во втором отдых продлится с 7 по 10 мая.

Вторник, 3 мая, петербуржцы отдыхают вместо 1 января 2022 года, выходной день с которого был перенесен, так как выпал на праздничный. В воскресенье, 2 января, праздничный день перенесли на 10 мая.

Роструде напоминают, что заработные платы сотрудников, которым установлен оклад, не могут понижаться за период праздничных дней. Если оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни полагается выплата дополнительного вознаграждения. Его размер определяется на месте коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.