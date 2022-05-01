Вероятный автор инсталляции ZAMESTIM предложил сломавшим её извиниться

Возможный автор «памятника ипортозамещению», который был установлен на Малой Конюшенной улице и сломан через три дня, рассказл, что не будет писать заявление в полицию на вандалов. Его предложение сломавшим памятник протрезветь и извиниться появилось в Telegram-канале «Вечерний Омар».

Автор сообщения также рассказал, что поврежденную надпись убрали не городские власти, а создатели инсталляции. Когда поломанную букву S отремонтируют, надпись пообещали вернуть на прежнее место. Она также может быть установлена в другом городе. Отмечается, что создатели инсталляции уже получили полтора десятка заявок от регионов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что четверых из пяти предполагаемых хулиганов, сломавших букву S в надписи «ZAMESTIM» задержали на месте.