Врач рассказал, почему готовить шашлык на углях опасно

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков назвал основную опасность приготовленного на углях шашлыка для здоровья человека. Любимое блюдо для пикников он рекомендовал готовить не на углях, а на дровах.

Использование угля для жарки опасно тем, что в процессе образуются канцерогены, которые могут привести к развитию опухолей. Также не стоит использовать для розжига бензин-сожержащие смеси.

Майские праздники — традиционная пора шашлыков, когда россияне готовят любимо блюдо часто и много. Однако ситуацию может изменить инициатива ЛДПР.

Сергей Хомяков также рекомендовал обращать внимание на степень прожарки шашлыка. Если мясо будет недостаточно готово, в нем могут остаться паразиты. Корочки пережаренного шашалыка вредны из-за наличия в них токсичных углеводов.