Подозреваемого в мошенничестве главу издательства «Искусство России» отправили под арест в Петербурге

Петроградский районный суд Петербурга назначил руководителю издательства «Искусство России» Алексею Писареву меру пресечения в виде ареста до 27 июня. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Следствие считает, что подозреваемый мошенничестве глава издательства предоставил недостовернуе сведения о его финансово-хозяйственной деятельности «Российского аукционного дома». Уточняется, что таким образом удалось ввести в заблуждение оценщика. При рыночной стоимости акций издательства в 33,6 млн рублей он оценил стоимость его акций 8,8 млн рублей. Впоследствии на электронном аукционе ИП «Писарев А.С.» приобрел 100% акций издательства, получив право требовать более 24 миллионов рублей с «Научно-технического издательства «Судостроение», ООО «ТЭВОС» и ФГУП «Подсобное хозяйство «Выборг».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что суд отправил под арест мать утонувшего в ванне годовалого ребенка.