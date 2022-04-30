Этап Всероссийского автопробега профсоюзов прошел в Петербурге

Двести автомобилей приняли участие во Всероссийском автопробеге профсоюзов «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», он стартовал на Исаакиевской площади в субботу, 30 апреля.

Автомобили украсили флагами и георгиевскими ленточками. Участников привествовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Губернатор подчеркнул, что с участниками автопробега вся страна. Он пояснил, что мероприятие проходит, чтобы поддержать воинов, которые защищают детей, стариков, женщин.

Спикер ЗакСа дополнил, что выстоявшему 900 дней осады и голода городу особенно важно провестии автопробег с таким посылом.

Участники автопробега отправились из Владивостока 12 апреля. К вечеру 30 апреля они доедут до Москвы, где в честь их прибытия ожидается масштабный митинг. К Дню Победы автомобилисты, как ожидаются, доедут до Волгограда и Севастополя.