ЛДПР предлагает сократить россиянам отдых на новогодние и майские праздники

Сократить количество закрепленных за новогодними и майскими праздниками выходных дней предложили в партии ЛДПР. В пресс-службе политического объединения отметили, что предлагают оставить на собственно праздники по 1-2 дня в начале года.

Остальные 7-10 дней, как подразумевается в предложении партии, перейдут в так называемый дополнительный отпускной резерв. Работники получат возможность взять их в любое время по своему усмотрению безотносительно к дням основного отпуска.

В партии отметили, что данную идею ранее высказывал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он объяснял необходимость нововвдения желанием россиян отдыхать в разное время.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в лесах Ленинградской области может стать больше пожаров из-за санкций и невозможности поездок за рубеж для многих россиян.